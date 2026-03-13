美元強彈、亞幣承壓！新台幣再度貶破31.9元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股開低後走高，跌點一度收斂至百點之下，不過外資昨日賣超台股逾700億元，加上美元指數強彈，新台幣兌美元匯率一早貶壓沈重，再度貶破31.9元，最低下探至31.932元，逼近前低31.952元，中午暫時收在31.91元、貶值6.5分，台北外匯經紀公司成交量10.02億美元。

中東戰事持續延燒，新的伊朗領袖態度強硬，表示將持續封鎖荷姆茲海峽，地緣政治風險與供應鏈緊張關係升溫，美股四大指數全數收黑，避險資金再度湧入美元資產，推升美元指數跨越前高，今早在亞洲電子盤已經來到99.8，逼近100大關。

在美元轉強下，主要亞幣均面臨貶值壓力，加上外資熱錢持續流出，新台幣匯價早盤再度見到31.9元價位，續往32元整數大關靠攏。

日圓兌美元匯率也再度往160大關靠攏、進入先前日本官方干預價位區間，連近日表現較為強勢的人民幣早盤也出現較大得貶值壓力，離岸價由6.8768兑1美元直奔6.8895。

