密切關注日圓走勢！日財相：已準備好一切必要措施

〔財經頻道／綜合報導〕日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）週五（13日）針對中東緊張局勢升級，導致日圓匯率走弱的情況表示，考慮到對人民生活的影響，政府致力於在「任何時候、任何情況下採取一切必要措施」。

綜合外媒報導，片山在內閣會議後的記者會上指出，受到中東局勢影響，金融市場，包括外匯市場，出現大幅波動，這主要是原油價格飆升導致的結果。週五，日圓兌美元匯率持續走貶，早盤一度突破159.4兌1美元，逼近1月初觸及的低點，隨後小幅回升，截至中午仍持續在159.35附近徘徊。

外匯市場上，美元的避險買盤仍在持續，使得日圓匯率逼近重要心理關口160，一些市場人士認為160是日本政府的「防線」，但也有部份人士提到，在避險情緒推動下，干預的難度較高，當局的反應，包含口頭干預在內將繼續受到密切關注。

被問到在油價飆升驅動日圓貶值的情勢下，是否很難進行外匯干預時，片山不予置評，但隨後補充，日本與美國當局的聯繫比以往更加密切。

片山表示，原油價格上漲和日圓貶值，這些情況自然會對日本經濟產生影響。片山指出，汽油和柴油價格上漲的影響，不僅反映在成本方面，也體現在供應是否足夠的問題上。預計還需要一段才會對GDP產生影響，在理想的情況下，政府希望消除或最大程度減少對經濟日常運作的任何干擾。

