怎麼領看過來！iPASS MONEY聯手9大手搖飲品牌 狂撒50％折價券

〔記者李靚慧／台北報導〕全台高達1.6萬家、年產值衝破1,300億元大關的手搖飲，已成電子支付業者的兵家必爭之地。一卡通iPASS MONEY聯合9大知名茶飲品牌，再推開心喝飲料活動，700萬iPASS MONEY用戶，只要輸入｢通關密語｣，就可領取２張最高 50% 的折價券，藉此帶動用戶親身體驗無現金生活型態。

擁有超過700萬用戶的iPASS MONEY，正積極透過獨立APP強化異業結盟，一卡通指出，本次「開心喝飲料」活動集結了9大市場知名品牌，包括主打精製茶韻的「鮮茶道」、職人鮮奶代表「壽奶茶」、強推鮮果入茶的「大苑子」，以及咀嚼控首選「萬波島嶼紅茶」與「珍煮丹」，並結合「COMEBUY」、「茶湯會」、「水巷茶弄」與「思茶」共同應援。

2026年3月13日起至4月12日，用戶只需在 iPASS MONEY APP「優惠券」專區輸入2個指定代碼【 飲料開喝囉 】或【 喝爆手搖飲 】，即可領取 25 元優惠券，每人可各領1張。活動期間於九大品牌指定門市單筆消費滿50元，翌日即可點選優惠券輕鬆兌換領取 25元儲值金，最高可獲50%回饋，協助業者吸引精準客群，展現強大的異業整合效益。

一卡通公司已整合儲值卡與電子支付業務，由「iPASS MONEY」服務全台逾700 萬用戶，支援跨電支機構 TWQR 共用付款碼、日本 PayPay跨境掃碼及全台乘車碼與TPASS月票服務。用戶只需透過「一卡通iPASS MONEY」APP，即可體驗領券、掃碼付款到領取回饋的全數位化流程，省去攜帶現金的繁瑣。一卡通目前並舉辦「好友轉帳」活動，首次轉帳可獲得最高 200 元回饋，開啟雙自動儲值功能還能參與抽最高一卡通綠點8888點活動。

