因應伊朗戰爭衝擊 澳洲將從緊急儲備釋放汽油和柴油

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲今（13日）表示，將從國內儲備中釋放汽油和柴油，以因應伊朗戰爭造成的燃料供應鏈中斷，並緩解澳洲許多地區的燃料短缺。

根據《路透》報導，澳洲能源部長鮑文（Chris Bowen）13日表示，允許釋放高達20%的最低庫存義務，相當於高達7.62億公升汽油和柴油。

鮑文辦公室的1份聲明稱，這些燃料需要時間才能通過澳洲漫長而複雜的供應鏈，從偏遠地區的儲存地運送到需要的地方。

聲明還說「我們繼續看到預期中的船隻抵達我們的港口。但需求的激增導致許多偏遠地區出現局部短缺，如果中東衝突持續下去，進口將面臨更大的壓力。」

澳洲政府表示，放寬最低庫存義務相當於500萬桶石油。澳洲石油日均消耗量約為100萬桶。

值得注意的是，鮑文3日告訴記者，澳洲的汽油儲備可維持36天，柴油儲備可維持34天，航空燃油儲備可維持32天，這是十多年來的最高水準。但這仍遠低於國際能源總署成員國應維持的90天儲備量。

