虛列自住房地免稅額400萬躲房地交易稅慘了 遭追繳近150萬元

〔記者洪美秀／新竹報導〕桃園市1名男子113年間出售位在新竹市的房地產，申報房地交易所得稅時，自行列報自住房地免稅額400萬元，但國稅局認為不符合所得稅法相關規定，要求需補徵房地交易所得稅147萬9815元。結果男子不繳稅還刻意進行財產轉移，遭法務部行政執行署新竹分署查封名下不動產，嚇得男子不到10天就趕緊繳清近150萬稅款。

新竹分署指出，國稅局認為男子所列的400萬免稅額不符規定，且有虛列情形，雖男子對國稅局的核定不服，依法申請復查，但未繳納稅款或提供擔保，國稅局調查後發現，男子正辦理名下另2筆不動產移轉事宜，涉有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行跡象，向法院聲請假扣押，並獲法院裁定准許，國稅局取得假扣押裁定後，由分署囑託地政事務所查封男子名下不動產，並核發執行命令，扣押義務人的存款、股票、出資額等財產。

結果10天後，義務人即繳清近150萬元之稅款，新竹分署也塗銷不動產的查封並撤銷執行命令。提醒民眾居住正義與居住安全是政府重要政策方向之一，針對房地合一稅案件，新竹分署都會強力執行，籲違規者切勿心存僥倖。

