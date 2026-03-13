勞動部推預聘青年新計畫 提高補助擴大企業參與 即起受理申請

勞動部推預聘青年新計畫提高補助擴大企業參與（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（13）日公告「補助大專校院就業學程企業預聘青年計畫」，本次計畫除了提高學校開設學程補助至90萬元，更針對重點缺工產業，針對提供職缺進行工作崗位訓練的企業，每訓練1名學生給予最高7.2萬元「訓練費」，希望擴大企業參與，即日起受理申請，邀請有意投入人才培育的大專校院及企業參與。

勞動部指出，今日公告的「補助大專校院就業學程企業預聘青年計畫」，是整併原有的「大專校院辦理就業學程計畫」及「大專青年預聘計畫」，並結合產官學三方資源，打造學用合一的人才培育橋樑，以因應國內產業人才缺口，期望能解決大專青年缺乏實務經驗及尋職困難的問題，讓大專青年快速接軌職場、縮短尋職歷程，並提升青年就業銜接成效，為產業注入即戰力。

勞動部說明，本次計畫主要有3項升級，第1，為提升學校提案意願與教學品質，提高每一實務學程的補助額度，由原先最高80萬元，提升至90萬元。並新增工作崗位訓練媒合獎勵措施，依媒合學生參加工作崗位訓練的企業家數，每家獎勵學校2,000元，以鼓勵學校開發更多工作訓練崗位機會，提供學員多元選擇，並提升訓練崗位利用率。

第2項升級，為鼓勵學生修畢學程並完成工作崗位訓練，學校應提撥計畫補助額度2%以上經費，做為優秀學員獎勵金，並授權學校自行訂定獎勵機制。

第3項升級，為協助大專生學習產業關鍵技術，鼓勵企業提供職缺進行工作崗位訓練，對國家重點產業範圍的企業，每訓練1名學生補助企業訓練費最高7.2萬元，考量民生、缺工等產業仍有大量人才需求，本次新增其他各類產業的企業，每訓練1名學生補助最高3.6萬元。

該計畫的參訓對象，是畢業前2年的本國籍在校生，不含碩士生、博士生。有意報名的大專青年，可洽各校系所選課時間，由申請補助單位辦理參訓學員甄選。參訓學員於畢業後，若以全時工作留任企業滿30日，經審核通過後，可獲1次性獎勵1萬元。

