焦點股》光鋐：連4年虧損 股價漲停

光鋐計畫在國內辦理現金增資發行普通股，或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。（圖取自光鋐官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠光鋐（4956）6日公告提請股東常會同意授權董事會辦理國內現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案，儘管公司連續4年陷入虧損，仍獲市場正面評價，帶動股價連日上漲，今日盤中繼續逆風高飛，截至上午10時29分暫報漲停價31.2元，成交量2.19萬張，尚有超過5200張漲停價委買單未能成交。

光鋐去年營收13.49億元、年增4.57%，毛利率5.05%、年減6.05個百分點、營益率負6.58%、年減2.6個百分點，歸屬母公司業主淨損8028萬元、劣於2024年的淨損2100萬元，每股虧損0.8元、劣於2024年的每股虧損0.21元。

光鋐計畫在國內辦理現金增資發行普通股，或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，總金額擬提請今年度的股東常會授權董事會全權處理，發行股數擬不超過2000萬股，保留發行總10%至15%由公司員工優先承購。

