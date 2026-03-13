氦氣價格炸裂、月飆30％ ! 北美卻當不了市場救星 外媒曝「1關鍵」原因

市場傳出，全球搶氦氣求救北美，但美加產商接單爆量卻難增產。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，氦氣現貨價格急速飆升，過去一個月已上漲超過30%，並在2026年創下新高。外媒指出，這場市場震盪的導火線，是全球最大的氦氣生產商之一的產量大幅下降，導致氦氣供應鏈的重要節點受到衝擊。

據報導，被市場視為解救方的北美氦氣生產商，尤其是美國和加拿大的生產商的諮詢量激增，但提高產量以滿足需求仍面臨挑戰。

請繼續往下閱讀...

目前卡達的氦氣供應量約佔全球總供應量的25%，其中大部分是天然氣加工的副產品，如今預計停產至少持續到3月底，包括醫療、科技和航空航天等行業的買家正在爭相尋找替代品，導致市場上有限的氦氣庫存競爭異常激烈。

外媒指出，氦氣通常是在天然氣處理過程中作為副產品提取，一旦LNG設施停工，氦氣供應也會同步受影響。卡達這次停產大幅削減了氦氣產量，約占全球供應量的4分之1。

北美氦氣生產商，尤其是美國和加拿大的生產商的諮詢量激增，但提高產量以滿足需求仍面臨挑戰。氦氣開採計畫通常需要數年規劃和大量資金投入，幾乎沒有短期緩解的空間。同時，隨著氦氣短缺的影響日益加劇，MRI設備製造商和半導體製造廠等終端用戶也面臨工期延誤和成本超支的問題。

分析師指出，自2023年以來，氦氣年消費量增加了5%，且沒有放緩的跡象。截至2026年3月12日，歐洲現貨氦氣價格達到每千立方英尺450美元，創下十多年來的新高，這表明依賴這種不可替代氣體的工業和科研部門將持續面臨壓力。

現今，氦氣價格飆升也再次引發了人們對氦氣供應鏈脆弱性的擔憂，這些供應鏈高度集中在少數幾家生產商手中。產業分析師指出，如果地緣政治風險和卡達、俄羅斯（另一個主要供應國）等關鍵地區的營運中斷問題無法解決，可能會進一步擾亂市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法