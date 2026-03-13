台北萬豪搶攻MICE市場， 升級設備看年增3-5%。（萬豪提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕看好企業會議與大型宴會市場需求持續升溫，台北萬豪酒店斥資千萬元，全面升級宴會廳視聽設備，導入全台唯一滑動式LED顯示螢幕系統。萬豪表示，目前觀察，整體MICE（會議Meetings、獎勵Incentives、討論會Conferences和展覽Exhibitions）市場逐漸恢復至疫情前水準外，市場價格的提升，也帶動整體營收成長，預估今年MICE市場可望較去年成長3-5%。

台北萬豪酒店長期深耕MICE會展與大型宴會市場，每年平均承接逾400場婚宴及千場國內外會議活動。

請繼續往下閱讀...

台北萬豪指出，擁有多元且具規模的會議與宴會場地，近期亦完成設備升級與更新，對提升MICE活動成團率與企業活動選擇意願皆有正面助益，不過， 近期國際局勢變化仍為市場帶來一定的不確定性，後續發展仍需持續觀察。

萬豪說，萬豪廳挑高9.9米、面積達381坪，為台北國際五星級飯店中規模最大的無樑柱宴會場地之一，可靈活承辦大型國際會議、品牌論壇及婚宴活動，而企業活動已從單純會議轉向品牌展演形式，高規格LED顯示系統與尖端影音整合技術已成為場地競爭關鍵，此次透過軟硬體同步升級，進一步提升宴會活動的視覺呈現與整體體驗，強化飯店在MICE會展與大型宴會市場的競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法