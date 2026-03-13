台灣入列！美301調查最新鎖定60國 名單曝光



首次上稿:3/13 10:24

更新時間:3/13 12:05

美國近期啟動新一輪「301條款」調查，台灣被入列。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國近期啟動新一輪「301條款」調查，對台灣、日本、南韓等60個主要貿易夥伴展開調查，檢視這些經濟體是否存在製造業結構性產能過剩，以及相關生產政策與做法。然而，這項行動也引發分析師質疑調查的時機與目的。外媒對此整理了301條款重點解析，說明該措施是什麼、白宮為何選擇動用這項貿易工具，以及川普政府希望透過這項政策達成的目標。

美11日依照301調查點名16個貿易夥伴，以其2025年對美商品貿易順差金額排列，分別是歐盟、中國、墨西哥、越南、台灣、泰國、日本、印度、南韓、瑞士、馬來西亞、印尼、柬埔寨、孟加拉、挪威，以及對美存在商品貿易逆差的新加坡。

《路透》週四（12日）最新報導指出，美國已針對60個經濟體啟動301條款調查，聚焦其「未對強迫勞動採取行動」的貿易做法。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中指出，這些調查將用以判定外國政府是否已採取足夠措施禁止進口使用強迫勞動生產的商品，以及未能根除這些令人髮指的行為對美國勞工與企業造成的影響。

這份最新60個國家的名單中，包括一些美國的主要貿易夥伴和盟友，例如台灣、澳洲、加拿大、歐盟、英國、以色列、印度、卡達和沙烏地阿拉伯。中國和俄羅斯也在名單之列。最新名單這裡看

關於301條款

《CNBC》報導，所謂「301條款」，是1974年貿易法（1974 Trade Act）中的一項貿易工具，允許美國政府調查外國被認為「不公平」的貿易行為，以判定相關政策或措施是否對美國商業造成不合理或歧視性限制。

301條款調查並非新措施。過去美國曾多次動用該機制，例如川普曾在他第一任期內6度啟動301調查，其中針對中國與歐盟的調查最終導致美方對相關商品加徵關稅。拜登（Joe Biden）政府任內也曾使用該機制。

根據 美國貿易代表署（USTR）說法，最新一輪調查將評估相關經濟體的政策與行為是否對美國商業活動造成負擔或限制，並研擬是否採取回應措施。若調查認定存在不公平貿易行為，USTR有權對相關國家商品課徵新關稅或實施其他進口限制，相關措施最快可能在今年夏季公布。

此外，美方也可能撤回或暫停部分貿易協議優惠，或與相關國家談判，要求停止相關行為或提供補償。USTR表示，若採取報復措施，其規模原則上應與外國對美國商業造成的限制程度相當。

美國為何啟動新的調查？

美國此次啟動調查，也與近期一項司法裁決有關。美國最高法院日前裁定，川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對全球課徵高關稅違法，使得政府需尋找其他法律工具重新推動關稅措施。

白宮隨後暫時援引1974年貿易法中的122條款，對所有進口商品課徵10%的「普遍性關稅」，並可能進一步提高至15%。不過，由於該措施屬於短期工具，川普政府仍希望透過其他機制恢復先前被法院否決的關稅政策。

USTR指出，最新301調查主要聚焦製造業「結構性產能過剩」問題。美方認為，部分經濟體將過剩產能產品以低價輸入美國市場，形同「傾銷」，對美國本土製造業造成衝擊。

美方也認為，產能過剩與傾銷問題是導致美國與多國長期貿易逆差的重要原因之一。葛里爾強調，美國不會再犧牲自身工業基礎，讓其他國家將產能過剩問題轉嫁至美國市場。

台灣狀況

針對美國對台灣啟動301調查，12日行政院表示，台美對等貿易協定（ART）中對301條款調查議題早有共識，美方也在公布301調查前知會台灣，相關發展政府早有掌握與準備，相信調查後ART所取得的相對優勢和最佳待遇結果不會打折扣。相關新聞請見此

此外，行政院長卓榮泰也表示，過去的努力會留下美麗足跡，過去台美談判已達到一定成果，美方也會把台美對等貿易協定（ART）作為未來301調查對應的一些條件與基礎，「我們已經取得相對比較有利的地位」。相關新聞請見此

接下來會發生什麼事？

《Wionews》報導，葛里爾表示，未來可能還會針對特定國家展開更多301條款調查，或採取其他工具與調查方式，但目前不便透露太多細節。

《CNBC》指出，接下來，美國將與被調查經濟體展開諮商，USTR預計自5月5日起舉行公開聽證會，針對每個調查對象逐一討論。待調查完成後，USTR將公布分析結果並提出可能的回應措施，包括關稅、服務費或其他貿易限制。

此外，葛里爾預計週四還將宣布另一項新的301條款調查，鎖定涉及強迫勞動的進口商品。

目前中國與歐盟已對調查表達反對，警告此舉可能影響過去一年與華府達成的部分貿易協議。

專家怎麼說？

對於這波調查時機，部分市場分析師感到意外。隆奧銀行（Lombard Odier）亞洲首席分析師John Woods指出，在美國正專注於對伊朗軍事行動之際推出貿易調查，時機顯得有些「耐人尋味」。

他認為，301條款可能成為替代先前關稅政策的工具，美國政府也可能藉此作為未來貿易談判的籌碼。

高盛分析師Tim Moe則表示，在最高法院裁決之後，川普政府轉而利用301條款與122條款對貿易夥伴施壓並不令人意外。不過，由於301調查需要完整調查與事實認定程序，因此相關政策影響仍需一段時間才會逐漸浮現。

