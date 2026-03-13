黃金又瀉了！專家給止血條件

週四（12日）黃金價格再度下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週四（12日）黃金價格再度下跌，美元走強與降息預期降溫是主因，而伊朗戰火持續也升高了通膨疑慮，而專家指出，如果能避免油價進一步上漲，黃金走勢應該會不錯。

黃金現貨價下跌1.1%，報每盎司5118.16美元。

4月交割的黃金期貨下跌1%，報每盎司5125.80美元。

《路透》報導，Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）說：「美元指數走高、公債殖利率上升以及降息預期減弱構成負面因素，但中東衝突正引發部分避險資金流入。」

伊朗在荷姆茲海峽的攻擊力道明顯升級，兩艘油輪在伊拉克水域起火，導致中東能源供應中斷。受此影響，油價大幅上漲。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba ​Khamenei）宣稱，伊朗將為烈士復仇，封鎖荷姆茲海峽，並襲擊美國軍事基地。

史崔伯說：「如果能避免油價進一步上漲，黃金走勢應該會不錯。看多黃金的主要論點是央行買盤和ETF資金的穩定流入，而這兩個指標今年一直保持正值。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌1%，報每盎司84.90美元。

現貨鉑金下跌1.1%，報每盎司2145.75美元。

現貨鈀金下跌1%，報每盎司1620.86美元。

現貨白銀去年漲幅突破146%。

BMI分析師預估2026年白銀均價將達每盎司93美元，理由是強勁的投資需求將鞏固2025年漲幅，同時抵銷太陽能電池板和珠寶領域因價格上漲導致的需求萎縮。

