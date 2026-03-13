伊朗放話封死荷姆茲海峽！國際油價又暴漲 收盤站上「三位數」水準

國際油價週四（12日）大漲約9%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（12日）大漲約9%，創下近4年來新高。原因是伊朗加大對中東地區石油與運輸設施的攻擊力度，且伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）誓言將持續封鎖關鍵能源運輸通道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

布蘭特原油期貨收每桶 100.46美元，上漲 8.48美元、或9.2%，盤中一度觸及 101.60美元 的高點。

美國紐約西德州中級原油期貨收於每桶 95.70美元，上漲 8.48美元、或9.7%。

兩大期貨合約收盤價均創下 2022年8月以來最高水準。

標普全球（S&P Global）能源研究主管伯克哈德（Jim Burkhard）表示，全球石油市場目前已嚴重失衡，除非荷姆茲海峽重新開放、石油上游開採與下游煉製作業恢復正常，否則供需失衡的情況將持續一段時間，而這不可能在短期內發生。

美國能源部長賴特（Chris Wright）週四接受 CNBC 訪問時指出，目前美國海軍尚無法護送船隻安全通過荷姆茲海峽，但「很可能在本月底前具備這樣的能力」。他同時表示，即使伊朗持續攻擊商船，全球油價也不太可能飆升至每桶200美元。

布蘭特原油週一（9日）一度衝上每桶119.50美元，創2022年年中以來新高；但在美國總統 川普（Donald Trump）表示伊朗戰爭可能很快結束後，油價隨即回落。

