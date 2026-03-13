緩解伊朗戰爭對能源衝擊 美國暫時允許出售俄羅斯石油

美國將暫時允許出售滯留在海上的俄羅斯石油。圖為美國總統川普與俄羅斯總統普廷。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國財政部12日表示，由於伊朗戰爭使中東地區陷入戰亂，能源價格飆升，美國將暫時允許出售滯留在海上的俄羅斯石油。

根據《法新社》報導，中東戰亂衝擊世界能源運輸，幾乎完全癱瘓至關重要荷姆茲海峽，全球五分之一的石油都要經過該海峽。

美國財政部12日發布許可證，授權交付和出售在美東時間12日凌晨12時1分至4月11日凌晨12時1分期間裝載到船上的俄羅斯原油和石油產品。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中指出，最新授權旨在擴大現有供應的全球覆蓋範圍。他補充，這是一項針對特定情況的短期措施。

貝森特強調，此舉不會為俄羅斯政府帶來顯著經濟利益，因為俄羅斯政府大部分能源收入來自開採環節徵收的稅款。

事實上貝森特之前曾表示，川普政府正考慮解除對更多俄羅斯石油的制裁。如今美國暫時允許出售滯留在海上的俄羅斯石油，標誌著暫時放鬆對俄羅斯的經濟制裁。

