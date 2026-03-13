荷姆茲海峽航運停滯 沙烏地阿拉伯搶訂所有閒置油輪

《彭博》報導揭露，沙烏地阿拉伯石油運輸商一直以極高的價格預訂閒置油輪。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕沙烏地阿拉伯最大的石油運輸商一直以極高的價格預訂閒置油輪，一支龐大的船隊正在從紅海裝載沙國的原油，以繞過荷姆茲海峽的封鎖。

《彭博》報導，根據船舶租賃清單顯示，沙烏地阿拉伯國家航運公司巴赫里（Bahri）近期至少租用了6艘超大型原油運輸船，從西部港口延布（Yanbu）運輸原油。一名船舶經紀人和兩名船東表示，他們認為該公司的實際租賃規模遠不止於此，未來幾天可能會有更多交易達成。

由於中東戰亂導致荷姆茲海峽的石油出口幾乎完全中斷，沙烏地阿拉伯正在加緊腳步將石油供應透過管線改道至紅海。荷姆茲海峽這條承擔全球5分之1海運石油供應的水道中斷，導致原油價格本週多次飆升至每桶100美元以上，而主要油輪的運費也創下歷史新高。

巴赫里表示，公司將繼續按照既定的安全和營運規章管理，同時密切關注地區局勢發展，並補充，公司無法對商業事宜發表評論。

《彭博》彙整的船舶追蹤數據顯示，一支從新加坡延伸至紅海的油輪船隊已啟程前往延布，準備裝載沙烏地阿拉伯原油。該船隊至少包含24艘船舶，但目前仍不清楚所有船舶的承租方。

巴赫里預訂的許多船隻的世界油輪運費指數（Worldscale points）這一產業標準都達到450點，相當於每天超過45萬美元（約新台幣1438.2萬元），戰前，產業的基準價格從未超過每天30萬美元（約新台幣958.8萬元）。

沙烏地阿美（Saudi Aramco）的老闆本週表示，他預計一條橫跨沙烏地阿拉伯境內、運輸原油約1200公里的管線將在未來幾天內滿載運轉，這代表沙烏地阿拉伯取代荷姆茲海峽的主要管線產能提升。這條管線每天可運送700萬桶原油，其中約200萬桶將供應沙烏地阿拉伯境內的煉油廠，這代表紅海將承擔該國大部份常規出口。

