制衡中國！美日歐將推關鍵礦產價格下限

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國、日本和歐盟將在未來幾週內宣佈計劃，為關鍵礦產貿易協定奠定基礎，預計將包括對相關材料設定價格下限和關稅，以應對中國可能造成的任何市場扭曲。

《彭博》報導，去年，北京為了回應美國總統川普（Donald Trump）的解放日關稅，對稀土和關鍵礦物等產品實施了全面的出口管制，在這之後，全球為了實現關鍵礦產供應鏈多元化所做的努力不斷加強。

北京方面則威脅，如果成立一個旨在打擊其出口的集團，北京將祭出報復。

雖然自去年夏、秋兩季最嚴重時期以來，供應短缺的情況有所緩解，但各公司仍抱怨無法獲得所需的數量，並已向中國供應商訂購了產品。

知情人士透露，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）計劃在4月份與歐盟和日本就關鍵礦產貿易協定展開談判，在這之前，利益相關人士的意見徵詢期已經在3月19日結束。

設定價格下限將為生產商設定最低價格，以激勵投資，並防止任何試圖透過中國更便宜的出口產品來破壞協議的行為。知情人士透露，國防高等研究計劃署（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）正在向美國貿易代表辦公室提供專業知識，協助制訂定價機制。

知情人士透露，美日合作計劃可能會在日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）3月19日訪問白宮的時候公佈。歐盟方面的具體時間仍在商討中，但布魯塞爾和東京正在就計劃內容進行密切協調。知情人士提到，相關議題也納入了今年G7峰會的議程。

針對報導，美國貿易代表辦公室發言人和日本經濟產業省拒絕回應。歐盟發言人則稱，制定這項行動計劃的工作正在進行中，歐盟執委會正與日本密切合作，同時也與其他國際夥伴保持密切聯繫。

墨西哥是目前為止唯一在2月初與美國簽署相關行動計劃的國家，根據這一計劃，雙方同意在60天內，討論協調貿易政策和機制的可行性和發展，包括對關鍵礦產進口設定邊境調整價格下限，重點關注特定關鍵礦產。相關規範可能包括技術、監管合作、促進投資和新關鍵礦產技術的研究和研發，以及協調儲備等。

知情人士補充，歐盟、日本和美國之間的行動計劃將與墨西哥簽署的文件非常相似。2月4日，歐盟執委會、川普政府和日本政府在一份聯合新聞聲明中表示，多邊貿易倡議可能包含探索制定協調一致的貿易政策和機制，例如邊境調整價格下限、基於標準的市場、價格差距補貼或承購協議。

這項協議的範圍以及最終將有哪些國家會加入仍有待確定。知情人士表示，官員們正在評估，應該從哪些關鍵礦產入手，然後在這一基礎上，逐步擴大協議範圍，最終涵蓋大部份或全部礦產。

