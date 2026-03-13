油價狂飆嚇壞川普？美國破例放行買俄羅斯原油 限期30天有條件

美國週四（12日）發布了一項為期 30 天的許可證，允許各國購買目前滯留在海上的俄羅斯原油及石油產品。俄油示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國週四（12日）發布了一項為期 30 天的許可證，允許各國購買目前滯留在海上的俄羅斯原油及石油產品。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，這是為了穩定受伊朗戰爭動盪影響的全球能源市場所採取的一項措施。

《路透》報導，在該公告發布的前一天，美國能源部表示，為遏制伊朗戰爭後飆升的油價，美國將從戰略石油儲備（SPR）中釋放 1.72 億桶原油。此舉是國際能源署（IEA）承諾釋放 4 億桶原油計畫的一部分。IEA週四稍早表示，中東戰爭正造成史上最大規模的石油供應中斷。

在國際基準油價飆升至每桶 100 美元以上數小時後，貝森特在 X 平台發布聲明稱，該措施是「精準量身打造」且「短期」的，不會為俄羅斯政府提供顯著的財務利益。

貝森特在聲明中呼應了美國總統川普（Donald Trump）的說法，他表示：「油價的暫時上漲是短期且暫時的波動，長期來看將為我們的國家和經濟帶來巨大收益。」

根據財政部網站公布的許可證文本，週四發布的這項許可證，授權交付並銷售截至 3 月 12 日已裝載於船隻上的俄羅斯原油及石油產品，有效期將持續至華盛頓時間 4 月 11 日午夜。

美國財政部此前曾於 3 月 5 日專門針對印度發布了為期 30 天的豁免，允許印度購買滯留在海上的俄羅斯石油。

在平抑能源價格的其他措施中，川普已下令美國國際開發金融公司（DFC）為波斯灣的海上貿易提供政治風險保險和財務擔保，並表示美國海軍可以為該地區的船隻護航。

白宮表示，作為控制物價的另一項嘗試，川普政府正考慮暫時豁免一項名為《瓊斯法案》（Jones Act）的航運規則，以確保能源和農產品能在美國港口間自由流動。豁免該規則將允許外國船隻在美國港口之間運輸燃料，進而可能降低成本並加快交付速度。

據《福斯新聞》（Fox News）報導，截至週四，全球約 30 個不同地點的海上共有約 1.24 億桶俄羅斯原油；報導並補充，若考慮到荷姆茲海峽每日損失的石油量，美國的這項許可將提供約 5 到 6 天的供應量。

