氦氣供應動搖晶片鏈 ! 三星、SK海力士急查庫存 傳「1方式」應戰

〔財經頻道／綜合報導〕氦氣是半導體製造過程中不可或缺的工業氣體，主要從液化天然氣（LNG）中提取，現今全球最大的氦氣生產商之一產量大幅下降，已開始衝擊亞洲半導體供應鏈。韓媒報導，韓國晶片產業率先出現警訊，當地半導體龍頭三星與SK海力士緊急盤點氦氣庫存，評估是否足以支撐後續生產。

韓國業界人士指出，為防止供應風險擴大，韓國晶片企業已提前啟動庫存檢查機制，但短期內要找到替代氦氣供應並不容易，除了價格較高的美國天然氣可能成為備用選項，當地企業也開始評估擴大氦氣回收再利用系統，以降低對外部供應的依賴。

隨著荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運風險升高，氦氣等關鍵原料供應鏈開始出現不穩。《The Korea Times》報導指出，2025年韓國氦氣進口金額約為2.27億美元（約新台幣72.4億元），其中約64%來自卡達。在半導體所需的高純度氦氣供應中，卡達來源占比更接近80%。

在美國與以色列對Iran發動攻擊後，中東安全情勢迅速升溫，卡達能源企業也暫停部分工業園區的生產，並表示在局勢緩和之前不會恢復LNG產出。在此情況下，三星電子與SK海力士等企業正評估擴大氦氣回收與再利用系統，以降低對進口原料的依賴。

《京鄉新聞》指出，目前韓國主要晶片廠對氦氣等關鍵原料普遍仍保有數月庫存，同時也正透過北美、澳洲與非洲等地推動供應來源多元化，因此短期生產受影響的機率不高。但，韓國業界仍憂心，若中東衝突長期化，可能透過能源價格上漲、物流成本增加，以及人工智慧（AI）投資節奏變化等管道，間接衝擊半導體需求與產業鏈穩定。

為從根本降低供應風險，韓國半導體產業也開始討論液化天然氣供應來源多元化的方案。業界普遍認為，美國是最具可行性的替代來源之一，目前美國已是韓國第二大氦氣進口來源國，占比約28%。

然而，美國墨西哥灣至亞洲的航程遠長於中東航線，運輸相同貨量需要更多LNG運輸船。由於運力緊張，國際LNG船舶日租金自2月底以來已暴漲數倍，意味著改由美國供應將帶來更高成本。

此外，俄羅斯也被部分韓國企業視為潛在替代來源，其氦氣資源在供應量與價格方面具一定競爭力，一些企業已將其納入評估。不過，受到烏俄戰爭等地緣政治因素影響，開拓俄羅斯供應管道仍面臨現實障礙。

