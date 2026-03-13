值得囤！好市多「這款」肉品被點名必買 原因揭曉

好市多牛三角肉被點名必買。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕肉食愛好者如果想囤一些肉，辦1張好市多（Costco）會員卡絕對是明智之舉。 Costco的肉區價格實惠，品種齊全，從菲力牛排到羊排應有盡有，如果說每次購物都值得特意挑選1種肉類，那非頂級牛三角肉莫屬，被譽為好市多（Costco）最優質的牛排之一，然頂級牛三角肉很難找到，行家稱，若看到千萬別錯過。

《Mashed》報導，對於不太了解牛肉行業術語的人來說，頂級（Prime）意味著品質最佳，尤其體現在大理石紋理方面。而豐富的大理石紋理意味著更濃鬱的風味，牛三角肉更是如此。

請繼續往下閱讀...

圖為頂級牛三角肉被點名必買。（擷取自Mashed）

1位Facebook用戶在看到1張肥美多汁的牛排照片後評論道： Costco的頂級牛排總是那麼美味。我想我以後都不會在其他地方買牛腩了。

許多其他牛排鑑賞家也建議，如果有機會，一定要選擇頂級牛排，雖然它的價格會比特選級牛排略高，但考慮到它的份量和品質，許多人認為這個價格還是合理的。

唯一的問題是？你得先找到它。長期以來，牛三角肉一直被嚴重低估，導致其受歡迎程度有地理差異，然而加州被認為是牛排的發源地，時至今日，加州仍然是享用牛三角肉的主要地區之一。好消息是，加州人（以及鄰近西部各州的居民）在當地的Costco超市就能輕鬆買到這種優質肉類。壞消息是，其他地區的人們可能就沒那麼容易買到了。

美國南部和東部地區牛三角肉的稀缺是肉食愛好者普遍抱怨的問題，包括那些想在Costco買來烤或燻的顧客。正如1位Reddit用戶在r/Costco版塊抱怨：「我去中西1家Costco問有沒有牛三角肉，被告知都分配給加州了。顯然，還有科羅拉多州。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法