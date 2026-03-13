台灣半導體拉警報？外媒曝 : 氦氣供應只到「這時候」衝擊恐持續數月

全球液化天然氣市場陷入危機，台灣半導體也因關鍵原料動盪受到波及。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕天然氣生產大國卡達暫停液化天然氣（LNG），連半導體行業也受到波及危機炸裂。業內專家警告，當前能源供應衝擊可能持續長達2-4個月。外媒指出，台灣因高度依賴液化天然氣（LNG）生產氦氣，因為氦氣是半導體製造不可或缺的關鍵原料，引發市場密切關注。

據報導，目前台灣已確保4月的供應，但已為5月的突發狀況提前準備。隨著市場剩餘產能迅速被消耗，歐洲與亞洲之間的能源競爭恐進一步加劇，價格壓力也將持續攀升。

目前全球液化天然氣市場正陷入嚴重危機。由於波斯灣地區衝突升溫，經過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的能源運輸遭到干擾，約20艘LNG運輸船被困在波斯灣，幾乎占全球可用船隊的一半。

而運價也因此急劇飆升。據報導，LNG船每日租金已突破20萬美元（約新台幣638.9萬元），較衝突升級前不到9.8萬美元（約新台幣313萬元）幾乎翻倍，主要受到亞洲需求暴增推動。由於全球約20%的LNG出口來自波斯灣國家，這次封鎖已對供應鏈造成重大打擊。

外媒指出，中燈衝突情勢在上週進一步惡化，導致卡達的主要出口基地Ras Laffan Industrial City在伊朗無人機攻擊後，占全球約5分之1的LNG供應也被迫關閉，目前缺乏替代出口管道與多餘產能彌補市場需求缺口，全球陷入劇烈震盪。

能源交易商預期，LNG價格在下週初仍可能持續上漲。本週亞洲與歐洲市場價格已大漲約40%。船舶追蹤數據顯示，至少有9批原本運往歐洲的貨物改道前往亞洲，原因是亞洲買家開出更高價格搶貨。

面對可能持續的供應中斷，亞洲進口國已開始提前備貨，包括泰國、孟加拉、台灣與南韓等國家，都正積極採購額外貨源，以確保至少到5月的供應。與此同時，主要能源供應商Shell plc已對卡達出口亞洲的LNG貨物宣布不可抗力（force majeure），顯示供應正面臨嚴重限制。

此外，依賴卡達供應約一半LNG進口的印度，近期在尋找替代貨源時也面臨困難，但在多次嘗試後，仍成功取得一批3月交付的貨物。專家指出，隨著備用產能快速消失，全球LNG市場正進入高度競爭階段，歐洲與亞洲之間的搶貨戰可能進一步升溫，能源價格短期內恐難以回落。

