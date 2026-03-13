戰火掀「斷氣」焦慮 ! 印度人瘋搶「3廚房」用品 美媒曝原因

卡達天然氣供應中斷，印度人們手持空液化石油氣鋼瓶在一家燃氣公司外排隊等候。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東衝突引發的天然氣供應不穩疑慮，作為全球第二大液化石油氣（LPG）進口國的印度，近期掀起一波「備戰式」搶購潮。《路透》報導，因擔心未來恐出現「斷氣」情況，許多印度家庭開始改買電磁爐做為備用烹飪工具，導致線上與實體通路的庫存迅速被掃光。

據報導，儘管印度政府已啟動緊急措施確保家庭用氣供應，但食堂、旅館與餐廳等商業用戶仍面臨氣源吃緊壓力，開始紛紛「防患未然」般地搶購廚房電器、用品。亞馬遜印度發言人指出，近期電磁爐銷量暴增超過30倍，電鍋與電子壓力鍋的銷量也成長約4倍，顯示民眾對替代烹飪設備的需求急速升溫。

印度多家電商平台，包括亞馬遜印度、沃爾瑪旗下 Flipkart，以及 Blinkit、Zepto 等即時配送平台，多款熱門電磁爐型號都已顯示缺貨；部分大型實體家電連鎖店也表示，新貨至少要數天後才會補齊。

印度知名廚房家電品牌TTK Prestige也表示，目前電磁爐需求已遠遠超過供給，「需求成長了三倍」。該公司執行長維賈亞拉加萬（Venkatesh Vijayaraghavan）指出，為應對搶購潮，已將產能從中東衝突爆發前約7成提高至滿載、人力也增加約15%，並計畫在今年6月季度調漲電磁爐售價，以反映成本上升。

其他家電品牌如Butterfly Gandhimathi Appliances、Havells India與Bajaj Electricals的熱門機型，在多個電商平台上同樣顯示「暫無庫存」，顯示市場需求仍在持續升溫。

不只家庭消費者緊張，一些連鎖餐飲品牌也開始做備案，包括Wow! Momo與California Burrito等印度連鎖餐飲業者，已開始評估改用電磁爐作為備用設備，以防未來燃料供應出現波動。

印度券商表示，在印度設有本地組裝線，並擁有完善銷售網路的廚房家電企業，將成為這波需求爆發的最大受益者。但Valecha 也提醒，若需求高峰持續，印度家電產業對進口零組件的依賴，可能成為新的供應風險來源。

維賈亞拉加萬表示，為確保供應穩定，TTK Prestige 已計畫把部分來自中國與東南亞的零組件運輸方式，從海運改為空運，即使成本上升也在所不惜。如果供應鏈問題持續，公司將不惜代價維持產能。

