日韓股嚇壞了！伊朗威脅續封鎖荷姆茲海峽 日經暴跌逾1100點

日經平均指數週五開盤下跌，早盤一度下跌超過1100點。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日韓股市週五（13日）重挫！有消息傳出，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）主張，應該持續封鎖原油運輸要道荷姆茲海峽。此外，針對油輪的攻擊事件也仍在持續，顯示中東局勢在短期內沒有緩和跡象。在此背景下，原油價格上漲，投資人轉向採取避險策略，導致日韓股市承壓。日經平均指數週五開盤下跌，早盤一度下跌超過1100點；韓國綜合股價指數（KOSPI）則下跌逾3％，跌破5400點關卡。

美國股市週四（12日）重挫，道瓊工業平均指數收盤大跌 739點。受到美股下跌影響，日韓股也延續賣壓，多數類股遭到拋售。

請繼續往下閱讀...

日經平均指數週五以下跌865.66點的53587.30點開出，早盤最低觸及53286.69點，重挫1166.27點。

成分股更廣泛的東證股價指數（TOPIX）週五同樣開低，以下跌52.43點的3597.42點開出，早盤最低觸及3586.78點，重挫63.07點。

韓國綜合股價指數（KOSPI）週五開盤大跌170.86點，以5412.39點開出，之後跌幅持續擴大，早盤最低來到5394.79點，跌幅超過3%。

科斯達克（KOSDAQ）指數週五開盤為1122.28點，下跌26.12點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法