油價狂飆 川普要求聯準會立即降息

〔財經頻道／綜合報導〕由於伊朗戰爭升級，週四（12日）油價飆升，美國總統川普（Donald Trump）再次要求聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）應該立即降息。

《路透》報導，川普在真實社群（Truth Social）發文表示，「他應該立即降息」。但自從美國和以色列於2月28日對伊朗發動襲擊以來，投資人紛紛轉向相反的方向，押注更高的油價將加劇通貨膨脹，並阻止美國聯準會在年底前降息。

在衝突爆發前，利率期貨市場曾預期年底前會降息2次，每次降息1碼（0.25個百分點），如今，市場對降息的預期幾乎只剩1次。儘管市場普遍預期，川普欽點的聯準會主席候選人華許（Kevin Warsh）在5月中旬接班任期屆滿的鮑爾後，會更傾向降息。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）週四（12日）誓言封鎖荷姆斯海峽，將中斷全球5分之1的石油供應運輸。美國西德州中質原油價格飆升，收在每桶95.70美元。

石油價格上漲代表著汽油價格上漲，這也會導致運輸成本上升，進而推高食品和其他商品的價格。分析師預測，由於荷姆茲海峽是全球化肥運輸的主要通道，食品價格也會跟著上漲。

高盛（Goldman Sachs）分析師週四表示，他們現在預計聯準會設定的2％的個人消費支出（PCE）通膨目標將在12月升至2.9％，並將他們自己對聯準會下一次降息的預期從之前的6月延後到9月。

