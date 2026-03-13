燒錢機器不是玩笑！老技師勸這5款「無底洞跑車」千萬別碰

老技師勸這5款「無底洞跑車」千萬別碰，圖為Audi R8。（業者提供，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕速度令人興奮，但也可能讓你付出代價，在你投資購買1輛酷炫的跑車前，值得問問自己：你真的物有所值嗎？汽車專家表示，Nissan Z、Toyota Supra、Audi R8等5款跑車，不值這個價錢，且日後燒錢的維修費用，恐讓你後悔莫及，千萬別買。

《GOBankingRates 》報導，JustAnswer汽車專家派爾（Chris Pyle），許多駕駛者夢想擁有1輛跑車，尤其是那些財力雄厚且渴望速度的人，但買前一定要三思，以下5款燒錢跑車，不值得買

日產（Nissan） Z

派爾評論日產Z跑車時說：“動力那麼強勁，剎車卻軟弱無力。” 他解釋說，它的ABS系統存在嚴重問題，經常導致ABS誤判車輛失控，從而降低發動機性能。 此外，這輛車需要加價格昂貴的汽油，高性能車的油耗高是出了名的。

奧迪（Audi） R8

這款車可能也是個無底洞，派爾說：「汽車不是投資，但這輛車簡直太離譜了，4、5年內貶值高達50%。」​​即使是基本的保養費用也相當昂貴，更別提「高昂的貸款、保險和維修費用」了。

Jaguar F-Type

不可否認，Jaguar F-Type是1漂亮的跑車，但它也可能掏空你的錢包。據派爾說，它滿足了你對汽車的所有期望和喜好，然一旦保固期過後，你將經常因為發動機電氣問題而前往經銷商處維修。

豐田（Toyota）Supra

派爾說，該車最大問題是「引擎蓋下的一些零件並非豐田原廠，而是BMW的，這使得這些零件很難及時到貨」。

雪佛蘭（Chevy） Camaro

雪佛蘭Camaro正面臨龐大維修費用問題， 「它已經到了使用壽命的盡頭，所以，零件會越來越難找」。他對新款車型也不感冒險。「從裡到外，品質都很差，」他補充道。至於未來的價值呢？ 「只會吸引那些出價遠低於你預期的人，」他說。

