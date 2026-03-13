夢想家園變成「瀕臨倒塌的鬼城」！上班族痛揭殘酷現實

夢想家園變成「瀕臨倒塌的鬼城」！上班族悲揭殘酷現實。（美聯社，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕夢想家園變成「瀕臨倒塌的鬼城」！6旬上班族健一（化名）表示，30年前砸3600萬日圓（約新台幣720萬）備受矚目的郊區住宅區買下了１棟獨棟別墅，然隨著小鎮購物中心逐漸失去往日活動，如今店鋪幾乎全倒閉，他打算賣掉房子，然待售房產數越來越多，買家卻寥寥無幾，且目前房價估只剩1800萬日圓（約新台幣360萬），扣除房貸、搬家費等剩下約1200萬日圓（約新台幣240萬），用這點錢在車站附近買一間公寓是不切實際的，健一喪氣地說，「我從沒想過會變成這樣……現在我唯一能做的就是祈禱超市和藥妝店別倒閉」。

日媒報導，「那時候，真的感覺就像『在夢幻之地建造的夢幻家園』。」30年前，32歲的健一，在1家地方城市的建築公司上班，年收入約450萬日圓（約新台幣90萬）。他有1個兼職妻子和兩個孩子，分別是4歲和1歲，他不想繼續租房，而是想擁有自己的房子。

於是，他在當時備受矚目的郊區住宅區買下了１棟獨棟別墅，這個住宅區被譽為「適合有幼兒家庭的城鎮」，房子的價格約為3600萬日圓,貸款35年，每月還款約11萬日圓（約新台幣2.2萬），對於家庭年收入不到700萬日圓（約新台幣140萬）的健一來說，這是一筆不小的開銷。

然促使他最終決定買房的原因是，住宅區附近就建有1座大型購物中心。那裡有餐廳、服飾店、超市、美容院、兒童遊樂場，甚至還有醫院。週末來訪的人很多，停車場總是爆滿。唯一讓他感到不便的是附近沒有火車站，不過搭公車也就20分鐘左右，由於健一自己開車上下班，他當時想：「我幾乎可以不用離開這個小鎮就能過完我的人生。」然而，30年後，小鎮已經面目全非。

曾經是小鎮中心的購物中心逐漸失去了往日的活力，由於公司的業績下滑，加上與火車站直接相連的購物中心的興起，導致一系列租戶撤離。如今，購物中心大樓依然屹立，但只剩下幾家店鋪，例如超市和藥妝店，昔日的繁華景像已蕩然無存，曾經熙熙攘攘、人頭攢動的商業街，如今幾乎全部關門歇業。

健一也打算搬到更便利的地方，他想著自己年老時可以賣掉車子。然而，房地產公司的估價只有1800萬日圓左右。而且，負責人似乎也說：「我不知道能不能賣這個價錢…」鎮上剩下的居民大多是老年人，雖然有很多老人想賣房，但新買家卻寥寥無幾，換句話說，待售房產的數量只會越來越多，而這還不是唯一的問題。

健一的房貸是35年還款計畫，雖然已經過了3​​0年，但他仍然欠著大約400萬日圓（約新台幣80萬），即使房產能以1800萬日圓的評估價售出，也必須先還清剩餘的貸款。此外，扣除房仲費和搬家費用後，預計還剩下約1200萬日圓，用這點錢在車站附近買一間公寓是不切實際的。

健一垂頭喪氣地說，「我從沒想過會變成這樣……現在我唯一能做的就是祈禱超市和藥妝店別倒閉」。

