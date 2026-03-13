出擊了！伊朗新任最高領袖穆吉塔巴在X平台擁有1個藍色認證新帳號 發文回應美伊戰爭

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba ​Khamenei）在馬斯克擁有頗具影響力的社交媒體平台X上擁有了1個帶有「藍色認證」新帳戶，並向逾4.4萬粉絲喊話廣大人民群眾的願望是繼續進行有效且令人扼腕的防禦，而封鎖荷姆茲海峽的籌碼必須繼續使用。

CNBC報導，X平台尚未就穆吉塔巴在社群網路上的新帳號發表評論。此帳號帶有藍色認證標記，這是「進階」使用者的專屬標誌。

伊朗新任最高領袖阿亞圖拉·穆傑塔巴·哈梅內伊在埃隆·馬斯克擁有的頗具影響力的社交媒體平台X上擁有了一個新的「認證」帳戶。

穆吉塔巴的帳號是@Rahbarenghelab_，他週四在X平台上發表了一系列關於美國和以色列對伊朗發動的戰爭以及伊朗伊斯蘭共和國對此的回應的推文。

「親愛的戰士兄弟們！廣大人民群眾的願望是繼續進行有效且令人扼腕的防禦。此外，封鎖荷姆茲海峽的籌碼必須繼續使用。」穆吉塔巴在X平台上向其超過4萬4000名粉絲發布的1條堆文中寫道。所有堆文均由X平台從波斯語翻譯而來。

「我向大家保證，我們絕對不會放棄為你們烈士的血復仇，」他在另1篇文章中寫道。

除了談到荷姆茲海峽問題外，穆吉塔巴還敦促伊朗在中東的鄰國「明確立場」，並要求那些駐有美國軍事基地的國家關閉這些基地。

