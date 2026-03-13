自由電子報
真的要護航了？貝森特稱掌控伊朗空域 美軍可能與國際聯盟合作

2026/03/13 07:43

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（美聯社）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕真的要護航了？美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四接受天空新聞網（Sky News）專訪指出，只要在軍事上可行，美國海軍可能會與國際聯盟合作，為通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻提供護航。

CNBC報導，貝森特表示，我們一直在計劃中考慮到，美國海軍或國際聯盟可能會護送油輪通過。

他說：“我相信，一旦軍事上可行，美國海軍或許會聯合國際聯盟，護送艦艇通過。”

貝森特進一步說，美國在發動這場戰爭前進行了“數月、數週的情景分析”，以評估戰爭對石油運輸的影響。

他表示，一旦我們完全控制了空域後，有可能確保在海軍護航下油輪安全通行，我們就會這樣做。

他說：“他們沒有空軍，（伊朗）海軍無論從字面意義還是比喻意義上來說都已經沉沒了。”

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴·哈米尼週四早些時候表示，荷姆茲海峽應該繼續關閉，作為「向敵人施壓的工具」。

