美股收盤》中東升溫油價飆！ 道瓊跌739點 台積電ADR摔逾5％

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗戰爭持續，市場擔憂石油供應中斷，油價進一步上漲，週四股市承壓。道瓊工業指數下跌739.42點、1.56%，今年首次收在47000點以下，標普500指數下跌1.52%，那斯達克指數則下跌1.78%，三大股指均創下2026年來收盤新低，費城半導體指數下跌3.43%，台積電ADR重挫5.03%、17.85美元，收在336.71美元。

綜合外媒報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）於3月9日上任，他表示荷姆茲海峽應繼續關閉，以此作為「向敵人施壓的工具」。受此消息影響，原油價格持續攀升。布蘭特原油期貨收盤上漲9.2%，收報每桶100.46美元。美國西德州中級原油期貨上漲9.7%，收於每桶95.73美元。兩大基準油價均創下自2022年8月以來收盤最高。

美國能源部長萊特週四向CNBC表示，美國海軍「尚未準備好」護送油輪通過荷姆茲海峽，但他表示，本月底可能就能做到這一點。隨著中東衝突升級，該海峽的交通實際上已陷入停滯。

標普500指數11個板塊中有8個板塊下跌，其中銀行股和科技股跌幅最大。摩根士丹利

限制私人信貸基金贖回後，金融股領跌。科技股輝達跌1.53%，微軟跌0.73%，亞馬遜跌1.47%，蘋果跌1.94%，特斯拉跌3.14%，Meta跌2.55%，Alphabet跌1.69%。

道瓊工業指數下跌739.42點或1.56%，收報46677.85點。

標普500指數下跌103.18點或1.52%，收在6672.62點。

那斯達克指數下跌404.15點或1.78%，收22311.98點。

費城半導體指數下跌271.39點或3.43%，收7643.17點。

