美伊開戰致油價飆升！川普態度急轉彎 改口稱高油價是好事

〔國際新聞中心／綜合報導〕自從對伊朗開戰導致石油與汽油價格飆升以來，美國總統川普的立場，已從專注於維持低能源價格，轉向將高油價描繪成一件正面發展。

美聯社12日報導，此一態度180度大轉變，正值川普團隊難以提出明確計畫，以重開關鍵的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），好讓滿載石油與天然氣的油輪不再受困之際。

川普12日在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「美國是目前世界上遙遙領先的最大產油國，所以當油價上漲時，我們能賺很多錢。」

就在上個月發表國情咨文（State of the Union）時，川普還誇口稱汽油價格為每加侖2.30美元。但根據美國汽車協會（AAA）數據，此數字隨後已飆升逾50％，達到全國平均每加侖3.60美元。

報導指出，這種反覆無常顯示，川普在國內的政治利益，突然與他渴望在全球舞台展現美國實力的企圖心產生衝突。對於川普所屬的共和黨而言，此時正值11月期中選舉前的敏感時機。川普曾表示，高昂的汽油價格幫助他擊敗前任總統拜登（Joe Biden）。但他7日又說，不擔心成本上升會影響今年的選舉，或對他造成提早結束中東戰事的壓力。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）12日表示，根據其預測與歷史經驗，較高的油價將導致年底前通膨升溫、經濟成長放緩，且失業率攀升。

隨著川普不斷變化的發言，以及大多數油輪避開穿越荷姆茲海峽，基準油價出現劇烈波動。12日，全球原油基準價格飆升至每桶100美元。

顧問公司牛津經濟研究院（Oxford Economics）的分析師11日指出，過去幾天布倫特（Brent）原油價格的波動引人注目。由於衝突何時降溫，以及實質上已關閉的荷姆茲海峽何時能恢復交通，都沒有時間表，預期這種波動將會持續。

對於解決此問題的計畫，川普發出一系列自相矛盾的訊息。他在9日的記者會上表示，荷姆茲海峽「將保持安全」，聲稱美國海軍的存在與油輪的保險，將確保一切安全。

到了10日，他在「真實社群」發文表示，如果伊朗在荷姆茲海峽布雷，將面臨「前所未見」的「軍事後果」；他隨後強調，美軍正在摧毀伊朗的布雷艇。

11日，川普的能源部長萊特（Chris Wright）一度發文聲稱，美國海軍已護送1艘油輪通過荷姆茲海峽，但隨後刪除這項不實聲明。

在最初淡化動用戰略儲備的需求後，川普11日表示，美國將與其他國家聯合釋出石油，以降低價格；政府隨後表示，將提取1億7200萬桶石油。各國協調釋出石油，與其說是為了降低油價，不如說是為了穩定市場。

顧問公司RSM首席美國經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）認為，此舉將減緩而非阻止油價上漲，只能暫時舒解汽油價格飆升帶來的劇痛。

白宮還表示，可能豁免「瓊斯法案」（Jones Act）要求使用懸掛美國國旗船隻在美國港口間運送貨物的規定。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，這項暫時性舉措能「確保重要的能源產品與農業必需品，能夠自由進入美國港口。」

美國能源部長萊特12日受訪時坦承，中東衝突正在對短期汽油價格造成「重大干擾」，但他同時強調，一個不再對美國與中東國家構成威脅的伊朗，將帶來長期利益。

然而，對於美國海軍何時能護送油輪，通過導致價格飆升的瓶頸荷姆茲海峽，萊特卻無法給出時間表。他向美國消費性新聞與商業頻道（CNBC）表示，「這將在相對較短的時間內發生，但現在還不行。」「我們根本還沒準備好。我們所有的軍事資產，目前都集中在摧毀伊朗的攻擊能力上。」

