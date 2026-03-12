資本市場熱絡 帶動基金與美股定期定額申購創新高

永豐銀行表示，我國資本市場交易熱絡，帶動基金定期定額申購規模攀升。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕我國資本市場交易熱絡，帶動基金定期定額申購規模攀升！根據統計，國內或跨國各類型基金單月定時定額扣款總金額，去年2025年12月為新臺幣52.8億元，較2024年同期年增11%。永豐銀行表示，旗下今（2026）年1月單月申購金額創新高、較去（2025）年同期成長近60%；今年12月31日之前，上述定期定額申購手續費最低0元優惠，為小資族打造更輕鬆、簡易的理財管道。

對此，定期定額投資服務－美股平台「ShareShares」與基金雙創申購金額成長率逾50%佳績。永豐銀行表示，ShareShares全（2025）年交易次數與總扣款金額年成長率，皆超過50%。

永豐銀行表示，ShareShares提供逾百檔精選標的，包括科技、金融、能源、通訊與消費類知名企業股票及ETF等投資標的，最低新臺幣1,000元即可投資；具備永豐銀行信託戶就能運用ShareShares投資美股，免申辦證券複委託帳戶或至海外開立帳戶等繁雜手續。

透過永豐MMA金融交易網、行動銀行APP或DAWHO APP使用ShareShares，選擇標的、點擊申購、設定扣款共三步驟完成下單，享優惠手續費率0.01%、最低0元且無手續費最低收費標準 ，協助小資族低門檻接軌全球資本市場。

此外，定期定額存基金亦受小資族歡迎，永豐銀行指出，最低新臺幣100元起，即可申購包括台股、科技或債券型等共逾2,000檔基金。其中，即日起至今年12月31日，於永豐MMA金融交易網、行動銀行APP或DAWHO APP新申購基金 單次扣款新臺幣30萬元以下，不限筆數享申購手續費0元優惠。

