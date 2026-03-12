自由電子報
2050淨零壓力來了 台中論壇揭碳市場新趨勢 企業轉型成焦點

2026/03/12 21:30

適逢植樹節，台中市府也藉由論壇宣導植樹減碳與室內空氣品質的重要性，準備綠色植栽贈與與會民眾。（低碳辦提供）適逢植樹節，台中市府也藉由論壇宣導植樹減碳與室內空氣品質的重要性，準備綠色植栽贈與與會民眾。（低碳辦提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央政策2050淨零碳排，台中市永續發展及低碳城市推動辦公室今天舉行台中市淨零×永續綠經濟論壇，邀集產、官、學界代表從國際碳市場、永續金融、企業淨零轉型、地方產業升級到綠色校園人才培育等多元面向，協助企業掌握國際淨零趨勢，推動永續轉型與綠色投資發展。

台中市府低碳辦公室執行長李逸安表示，隨著《巴黎協定》進入全球盤點階段並邁向COP30，各國在碳市場、氣候融資及資訊揭露等規範日益嚴格，地方政府與產業都需提前布局，探討台中市及台灣在全球淨零浪潮下的轉型契機與行動策略。

今日適逢植樹節，市府也藉由論壇宣導植樹減碳與室內空氣品質的重要性，現場準備綠色植栽贈與與會民眾，倡導綠色生活與城市綠化理念，鼓勵透過日常行動提升城市碳匯，共同響應永續淨零綠生活。

論壇議程聚焦5大主題，包括「迎向COP30：全球碳市場新趨勢」、「永續金融：推動金融投資新格局」、「淨零轉型：企業減碳實務與CSR新價值」、「在地轉型：地方產業的永續力量」及「綠色校園：培育淨零人才新動能」。透過政策解析與實務經驗分享，說明碳管理、供應鏈升級、低碳製程及人才培育在淨零轉型中的關鍵角色，展現產業與教育體系回應國際減碳趨勢的行動能量。

