電子支付排名大亂鬥！街口暫居第一 LINE Pay衝至第三大

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布最新電子支付機構最新統計，在「當月代理收付實質交易」方面，今年1月的前兩名仍是「街口支付」及「全支付」雙雄搶下，不過，被市場稱為「大魔王」的LINE Pay Money（連加電子支付），果然一加入戰局，立刻衝擊電子支付市場，目前已經擠進第三。

若就「使用者人數」來看，「街口支付」仍領先居冠，而LINE Pay Money暫時排名第六，但是，正急起直追中。

首先，過去多年來，國內電子支付「霸主」，由「街口支付」蟬聯「代理收付龍頭」，不過，這樣的局面，先在去年7月出現開始重大變化，「全支付」一上線就氣勢凌人，一度超車、拿下代收付的冠軍寶座；但是，去年12月，「街口支付」的代收代付金額、又再度超車「全支付」，使得電支市場陷入混戰、難分難解。

同時間，去年12月3日才上線登場的LINE Pay Money，首月參戰就搶下第四名的好成績；根據新統計數據，今年1月LINE Pay Money的「代理收付實質交易」為48.19億元，目前暫居第三名，進步一名。

根據統計，今年1月「代理收付實質交易」位居第一名是「街口支付」、金額達54.1億元，「全支付」為53.18億元、排名第二；「玉山銀行」為25.18億元，位居第四名；「一卡通票證」金額為14.2億元，排名第五名。

業者分析，整體來看，「街口支付」、「全支付」與「LINE Pay Money」三大電子支付機構的代收代付金額，目前差距相當小，可以預見，未來幾個月，顯然還會一番纏鬥變化。

此外，根據金管會統計，今年1月的當月「代理收付實質交易」款項金額約230.2億元（上月份約為202.9億元），較上月增加約27.3億元。

若就電子支付的「使用者人數」來看，前四大依序為「街口支付」的717萬4826人、「一卡通」716萬5818人、「全支付」705萬6137人及「悠遊卡」的401萬6076人；至於排名第五及第六，分別是「玉山銀行」的335萬1871人、「LINE Pay Money」298萬5715人，新的排名仍要等相關數據統計計入。

此外，金管會統計，截至今年1月，我國電子支付機構的使用者人數、約3869萬人（上月底約為3765萬人），較上月增加約104萬人。

