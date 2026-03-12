東元AI資料中心業務倍數成長 全年樂觀

東元董事長利明献。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今日公告2025年財報，其中稅後淨利52.42億元、年減9%，每股稅後盈餘（EPS）2.42元，並擬配現金股利每股2元。董事長利明献今日表示，東元在去年下半年潛沉推進產品與業務佈局，預期今年就會陸續發酵，第二季就將成長，對今年營運正向看待，AI資料中心業務也樂觀。

東元近年積極拓展AI資料中心業務，今日也宣布將原本的三大事業群變更為四大事業群，包含機電系統事業群、能源暨系統自動化事業群、電力能源事業群，以及空調科技事業群。

請繼續往下閱讀...

東元2025年營收為590.7億元、年增6.5%，毛利率23.8%、年減1.8個百分點，主因為智慧能源營收比重提升、以及家電產品結構所導致，稅後淨利52.42億元，每股稅後盈餘2.42元。今年2月營收則為44.3億元，月減4.6%、年減0.2%，前2月累計營收為90.7億元、年增3.8%。

東元2025年以機電系統佔營收比重49.8%最高，智慧能源則佔24%、比重明顯提升，智慧生活佔比11%，其他產品則佔15.2%。

在AI資料中心發展方面，東元指出，目前主要以東南亞為主要發展市場，含泰國、馬來西亞等地的AI資料中心需求強勁，已經取得約25億元訂單，今年有望維持高雙位數成長，佔電力能源事業群的營收比重將提升到30%以上，法人推估約為40至50億元；此外，匯流排（Busway）營收也將有5成以上成長。

在各國市場當中，東元說明，今年美國AI建設支出續強，帶動大量電力、電網強韌需求，旗下電氣化解決方案將會倍數成長，美國頁岩油業、礦業成長強，也將帶動東元高壓馬達有20%成長；在台灣則因5月將開始徵收碳費，新拓展的廠務節改方案、高效率節能馬達業務都將有雙位數成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法