想睡得好先吃這碗！營養師點名平民「助眠美食」年銷破百萬

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著外送逐漸成為許多人日常飲食的一部分，「吃什麼」也開始與睡眠品質產生關聯。營養師指出，若想培養良好的睡眠體質，其實可以從飲食習慣調整做起。

根據外送平台foodpanda與線上營養師平台Cofit的觀察，近年消費者在晚餐與宵夜時段，愈來愈傾向選擇清爽、低負擔的餐點，其中看似平凡的「味噌湯」，甚至成為平台年銷突破百萬元的熱門品項。

Cofit總營養師張宜婷指出，餐點內容確實可能影響睡眠品質。若希望改善睡眠，可透過飲食啟動體內的「褪黑激素工廠」，關鍵在於攝取富含色胺酸、鎂與維生素 B 群的食物，並透過優質澱粉、蛋白質、蔬菜與水果均衡搭配。

她特別點名，看似平民的味噌湯其實是「助眠美食」，因為味噌中含有天然的GABA成分，有助舒緩壓力、放鬆身心，適合在晚餐時段飲用，幫助身體逐步進入休息狀態。

從平台數據來看，味噌湯的需求持續增加。foodpanda統計顯示，2025年味噌湯相關品項銷售額已突破百萬元，成為不少外送族晚餐搭配的常見選擇。

營養師也建議，若希望透過飲食改善睡眠，可以多選擇這幾類「助眠型餐點」，地瓜或五穀飯有適量澱粉有助色胺酸進入大腦，促進褪黑激素生成；雞胸肉、鮭魚能提供色胺酸原料，幫助身體合成褪黑激素；菠菜等高鎂蔬菜能放鬆神經、舒緩肌肉；味噌湯含天然 GABA 成分，有助紓壓放鬆；奇異果、香蕉有助啟動褪黑激素生成。

張宜婷也提醒，長期依賴咖啡因提神的人，神經系統容易長時間處於「開機狀態」，體內鎂與維生素B群的代謝流失也會加快。除了透過日常飲食補充外，也可適度補充相關營養素，幫助身體放鬆與調整作息。

外送平台數據也顯示，與睡眠相關的營養補充需求正在升溫。2025年鎂類保健食品銷售量年成長約3成，維生素B群則成長約2成。

除了補充營養，不少消費者也開始透過生活儀式幫助自己「關機」。平台統計指出，香氛類商品年銷已突破千萬元，其中無印良品的香氛蠟燭、超音波香氛噴霧器與薰衣草精油最受歡迎，成為不少人睡前療癒放鬆的小確幸。

