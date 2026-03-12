技嘉去年EPS創歷年次高 三大產品今年同步成長

技嘉看好在主機板、顯示卡與伺服器三大產品線同步成長下，2026年營運仍可望維持樂觀成長動能。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕主機板與顯示卡大廠技嘉（2376）公布2025年第四季與全年財報，在AI算力需求持續升溫帶動下，全年營收達3369億元、年增27%，續創歷史新高，每股盈餘（EPS）18.20元則創歷年次高表現。管理層指出，雲端與地端對算力需求已成為「剛性需求」，在主機板、顯示卡與伺服器三大產品線同步成長下，2026年營運仍可望維持樂觀成長動能。

從單季表現來看，技嘉2025年第四季營收893.49億元，較2024年同期656.15億元成長36.17%，獲利表現亦維持穩健，第四季每股盈餘4.43元，高於去年同期4.31元。全年EPS達18.20元，較2024年的13.77元年增32.17%，創下歷史次高紀錄，僅次於2021年疫情期間創下的21.01元。

請繼續往下閱讀...

隨著營收規模持續擴大，技嘉也展現規模經濟效益與費用控管能力，2025年第四季營業費用為53.86億元，費用率6.03%，較去年同期下降0.3個百分點；全年營業費用率為5.46%，亦較2024年的5.78%下降0.32個百分點。

獲利能力方面，2025年第四季營業利益38.02億元，營業利益率4.26%，較去年同期提升0.49個百分點；全年營業利益率為4.98%，亦較2024年的4.82%增加0.16個百分點，顯示產品組合優化與營運效率提升。

毛利率方面，2025年第四季毛利率為10.28%，較2024年同期的10.12%小幅提升。全年毛利率10.44%，雖較2024年的10.59%略減0.15個百分點，但公司指出，主要受到2025年5月新台幣匯率劇烈波動影響，在匯率干擾下毛利率仍能維持相對穩定。

關於資本支出，技嘉2025年資本支出為11.21億元，主要用於擴增AI伺服器產能與相關設備。展望2026年，公司計畫進一步擴大AI伺服器相關產能，同時也規劃購置新的辦公大樓並建構自有AI算力，全年資本支出預估將提升至20至25億元。

技嘉表示，算力已經成為企業與個人用戶的基礎需求，無論雲端或地端市場需求皆持續擴大。2025年公司主機板、顯示卡與伺服器三大產品線均維持成長，市場占有率持續提升。隨著企業加速導入AI應用、算力需求持續擴張，加上公司產品線可涵蓋雲端到地端、企業到個人市場，2026年在既有客戶之外，新客戶與新專案亦可望帶來更多營收貢獻。

此外，技嘉提到，近期記憶體供應吃緊，短期可能對部分出貨排程產生影響，但透過與供應鏈夥伴合作及資源調度，整體營收與獲利仍可望維持穩健成長。同時，為因應各國法規與在地化需求，技嘉也持續優化全球製造據點配置，以提升供應鏈韌性並快速回應客戶需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法