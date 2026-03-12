汎瑋材料去年EPS4.02元 擬配現金股利每股3.7元

汎瑋材料去年EPS 4.02元。（圖取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕電子材料廠汎瑋材料（6967）今（12）日召開董事會，去年營收達14.15億元、年成長5.45％，稅後淨利0.99億元、稅後每股盈餘（EPS）4.02元；同時，董事會中也通過擬配發每股現金股利3.7元，今日收盤價69.9元計算，現金殖利率約為5.3％。

受惠於AI伺服器、高效能運算（HPC）與AI PC市場需求持續升溫，帶動相關散熱材料與電子機能材料產品出貨動能提升，汎瑋材料去年整體營運表現穩健向上；其中電子功能性-伺服器應用材料出貨、以及電子功能性-筆記型電腦散熱與機構材料應用，兩大應用領域合計營收占比已突破四成，同時在產品組合優化策略推動下，帶動整體接單品質持續改善，目前主要客戶訂單保持在良好的能見度，成為推動公司成長的重要動能。

展望今年首季汎瑋材料維持審慎樂觀，將持續投入研發資源，深化高導熱材料、精密金屬結構件與新型功能材料的開發，結合智慧製造與自動化技術提升生產效率，在AI伺服器、AI PC、AIoT及新能源車等新興應用領域持續擴大市場布局，推動整體營運維持穩健成長。

此外，汎瑋材料也表示，持續深化東南亞營運版圖，除既有越南生產基地外，近年更於馬來西亞設立營運據點，並與合作夥伴規劃於泰國投資設廠，未來將鎖定AI伺服器散熱金屬件、筆電精密金屬件與整機內置結構件等材料解決方案，逐步強化區域製造與在地供應能力。

