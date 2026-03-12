震旦行去年每股盈餘3.87元 擬配發現金股利3.7元

震旦行2025年每股盈餘3.87元。（震旦行提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕震旦行（2373）今日召開董事會通過2025年財務報告，其中2025年第四季稅後淨利2.45億元，每股盈餘1.09元；累計全年稅後淨利8.71億，每股盈餘3.87元。

同時會中也決議通過配發現金股利每股3.7元，若以3月12日收盤價每股55.1元計算，震旦行現金殖利率約6.72%。震旦行今年度股東常會將於6月17日召開。

震旦行表示，2025年震旦行整體營收及獲利較前一年度下滑，主要係受全球經濟與貿易環境變化、地緣 政治風險升高，以及中國市場景氣持續疲弱等因素影響，衝擊本公司中國事業。

除此之外，認列震旦電信投資損失近1億元，進而影響整體經營績效；若排除業外投資損失的 因素，公司2025年獲利仍有成長。

面對市場逆風，震旦行持續強化本業經營、優化營運 結構，並落實降本增效，以降低外部環境波動帶來的影響。

展望2026年，儘管景氣仍不確定，震旦行將審慎看待後續營運發展，並持續精實組織、優化經營內涵，以因應各種外部挑戰。

近年企業對數位轉型以及ESG低碳轉型的需求持續擴大，震旦行將持續聚焦辦公本業市場，將ESG永續理念融入經營流程與商業模式中，並強化大數據、AI人工智慧、IoT物聯網等數位科技應用，提升服務能力，協助顧客數位轉型， 持續提升整體競爭力，累積中長期成長基礎。

