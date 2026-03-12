緯創宣布配息5.5元 重金加碼台美AI產能

創近年積極強化AI相關產品布局，並同步推動全球產能升級與供應鏈調整。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）去年每股盈餘（EPS）9.04元，管理層今日通過配發現金股利5.5元，並因應AI伺服器需求持續升溫擴大產能布局，針對新竹廠區建築物改良及機器設備採購事宜投入18.17億元，同時透過美國全資子公司在德州加碼3290萬美元（約新台幣10.46億元）設備投資，且進一步擴大墨西哥AI伺服器製造產能。

緯創此次配息5.5元，配發率60.84%，以今日收盤價132.5元計算，殖利率約4.15%。隨著生成式AI與雲端資料中心需求快速擴張，AI伺服器已成為全球科技產業最重要的成長動能之一。緯創近年積極強化AI相關產品布局，並同步推動全球產能升級與供應鏈調整，以滿足雲端服務供應商（CSP）與大型科技客戶的訂單需求。

緯創表示，公司擬於新竹廠區進行建築物改良並添購機器設備，累計交易金額已達10.02億元，主要用於提升產線設備與生產效率，以支援AI相關業務擴張。在海外產能布局上，緯創德州子公司將於不超過3290萬美元額度內購置機器設備，藉此擴大墨西哥地區的AI伺服器生產規模。

除了產能投資，緯創董事會今日也決議辦理現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證（GDR），並規劃於不超過2.5億股額度內，視市場情況擇機籌資。募集資金將用於海外購料、充實營運資金、償還銀行借款，或其他未來營運發展需求。

此外，緯創也規劃以私募方式辦理現金增資發行普通股或發行新股參與海外存託憑證，私募對象將以策略性投資人為主，以強化公司長期競爭力與全球布局。緯創排定5月29日會在台北福華國際文教會館卓越堂舉行年度股東會，正式承認2025年財報與股利派發政策。

