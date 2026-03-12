兆豐金2025年獲利逾350億創新高 將強化跨境與赴美投資金融服務

兆豐金2025年獲利逾350億。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）今日舉行法人說明會，兆豐金去（2025）年獲利再創新高，展望今年，兆豐金總經理張傳章表示，美國關稅一波三折，使全球經濟存在不確定性，雖然AI與高階製程需求具備中長期成長潛力，但終端應用與市場評價仍存在波動風險，加上近日美伊戰爭開打，導致中東局勢緊張及油價大漲，使能源與通膨壓力遽增，兆豐金將維持資本結構的穩健，並聚焦跨境金融、台商海外布局及資本市場財管需求，力求業績獲利持續成長。

兆豐金2025年全年稅後淨利350.38億元、年增約1%，再創歷史新高；截至2月底自結累計稅後淨利達69.97億元，持續穩居公股金控領導地位。

對於股利政策，兆豐金總經理張傳章表示，目前金控與銀行的資本結構穩健，均優於過去幾年的水準，最後實際的股利配發率，將參酌往年的配發率，並以維持配發現金股利為主。

子公司表現方面，兆豐銀行全年稅後淨利 288.66 億元。在AI與半導體產業需求帶動下，台幣放款年成長率8.1%，聯貸業務持續領先，2025 年獲管理銀行（Bookrunner）及主辦行（MLA）第3名佳績。高資產財富管理業務（AUM）規模達 2462 億元，展現深耕專業客群的成果。

非銀行子公司也全面且穩健的成長，兆豐票券全年稅後淨利25.25億元、年增14%，各項業務市佔率持續維持市場第一；兆豐證券稅後淨利 22.58 億元，資本市場業務表現穩健；兆豐產險稅後淨利7.61億元，年成長率高達85%，為集團成長之冠；兆豐AMC稅後淨利 2 億元、年增24%；兆豐投信稅後淨利1.24億元、年增35%。

兆豐金總經理張傳章表示，面對台美關稅新制上路與台灣企業加速赴美布局的趨勢，在企業對美投資方面，兆豐銀行已備妥赴美建廠、併購、設備購置與營運周轉等多元融資解決方案，並善用政府金融支持工具，包括國發基金的海外投融資貸款、海外信用保證基金，與規劃中的赴美投資信保機制，全力協助降低企業與銀行的融資風險；同時憑藉銀行海外據點綿密的優勢，提供企業供應鏈跨國布局所需的在地化與跨境金融服務。

