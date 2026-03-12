鈞興-KY去年EPS達9.61元創新高 擬配息5.3元

鈞興機電董事長高國興。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布去年第四季財報與2025年盈餘分派。去年2025年全年度合併營收為新台幣30.65億元、稅後淨利4.98億元、每股稅後盈餘（EPS）達9.61元，均創歷年新高；2025年擬配發每股5.3元現金股利，盈餘配發率達55%，以12日收盤價162元計算，現金殖利率3.27％。

鈞興-KY 2025年第四季合併營收為新台幣7.3億元、稅後淨利1.18億元、每股稅後盈餘（EPS）達2.28元。第四季智能傳動類產品營收比重上升至9.21%，帶動2025年第四季單季毛利率達到33.35％。

不過，第四季受到美元兌人民幣貶值的影響，單季兌換損失2208萬元。鈞興-KY 今（12日）董事會決議通過，2025年擬配發每股5.3元現金股利，盈餘配發率達55%，現金殖利率3.27％。

展望2026年，鈞興-KY持審慎樂觀看法，雖美國新任總統川普就任後，伴隨關稅議題帶來的不確定性，使得未來訂單波動性變大，但相較於競爭同業，鈞興-KY 於2020設立越南子公司，建立集團第二個生產基地，鈞興已成為電動工具及園林工具國際品牌客戶建立彈性且強化供應鏈。

至於工業機器人齒輪、諧波減速器、中置電機方面，以目前的接單狀況來看，預計出貨金額將可持續維持較高的成長率，將智能傳動產品的營收比重提升到10%以上。

