易威、健亞換股 健亞將成易威子公司 雙方三方面互補

易威、健亞透過股份轉換合作，健亞將成易威100%子公司。圖左一為易威董事長林翰飛、中為健亞董事長陳正。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕為因應產業發展及地緣經濟趨勢，並為強化競爭力、擴大經營版圖及推動資源有效整合，易威生醫（1799）與健亞生技（4120）於今日分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由易威生醫以發行新股為對價取得健亞百分之百股權。

此次股份轉換之換股比例為健亞每1股普通股可換得易威生醫新發行普通股0.909股。雙方預計於4月22日召開股東常會討論此案，待股東會決議通過並取得相關主管機關核准後完成股份轉換程序。股份轉換完成後，健亞將成為易威生醫100%持股之子公司，並依相關規定申請終止上櫃及停止公開發行。

請繼續往下閱讀...

易威生醫專注於困難學名藥及新藥開發，並於美國紐澤西州設立符合cGMP標準之藥品製造工廠，多項藥品已取得美國FDA藥證並成功於美國市場上市銷售，同時持續自行及與跨國藥廠合作開發505（b）（2）新藥，具備完整的研發、製造與市場拓展能力。健亞則具備台灣在地的研發與製造能量，也具備亞洲各國及澳洲等地臨床法規之藥品開發經驗，長期為國際藥廠提供委託開發與製造服務。

易威表示，透過此次股份轉換，雙方可結合各自於研發、生產及市場拓展方面的優勢，形成互補效益。健亞在研發與製造端的基礎，結合易威生醫於美國市場的產品開發與美國之商業化能力，可望進一步提升產品擴大國際市場布局。在全球醫藥產業持續整合與供應鏈重組的趨勢下，本次整合亦有助於建立「台灣研發與製造X美國市場」的跨區域合作模式，提升產品國際競爭力，並強化台灣生技產業於全球醫藥供應鏈中的能見度。

健亞董事長陳正表示，透過雙方整合，健亞既有之特色學名藥產品（包含口服與針劑）將可加速拓展至美國市場。同時，健亞開發中的品牌新藥PMR在未來取得美國FDA核准後，亦可結合易威生醫於美國在地製造與市場資源，縮短供應鏈並提升市場競爭力。更期望能在台美經貿合作的框架下讓雙方發揮獨特之優勢，搶占商機，為股東創造持續性之長期價值。

易威生醫董事長林翰飛亦表示，基於醫藥產業全球化及資源整合之趨勢，公司認為與健亞之合作能達到「跨區域整合」及「價值鏈偕同」之核心策略目標。由於雙方皆具備高度互補之專業團隊，本次股份轉換完成後，將重點整合雙方之研發資源、生產能力及市場通路，推動產品創新與國際市場拓展，創造長期企業價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法