業外收益縮水 寶成去年每股賺4.1元

〔記者楊雅民／台北報導〕製鞋大廠寶成（9904）今（12）日董事會通過114年度財務報告，合併營收為2514億元，年減4.7%，稅後淨利為120.68億元，年減24.7%，每股盈餘4.1元，則較113年度減少1.34元。

寶成表示，去年營收減少主因新台幣兌美元匯率波動影響，加上運動用品零售及批發業務銷售放緩所致；然鞋類製造業務展現韌性，持續鞏固整體營運之核心動能。

鞋類製造業務繼續為114年度合併營業收入的主要來源，占比擴大70%，但受不利匯率因素干擾，以新台幣計的營收較113年度減少48.17億元，年減2.7%；以美元計，則較113年度增長0.5%，維持穩定發展態勢。

運動用品零售及批發業務方面，主要營運地區零售格局依然複雜多變，消費信心尚未明顯回溫，儘管線上銷售表現穩健，部分緩解實體門店客流疲弱的壓力，整體銷售仍較113年度減少75.72億元，減幅9.2%，合併營收占比降至29.7%。

寶成114年度合併營業毛利為581.27億元，較113年度減少70.48億元，減幅10.8%，合併營業毛利率由113年度的24.7%降至23.1%，主要由於鞋類製造業務受廠區間產能負載不均、人工成本上升，以及新增產能尚處爬坡階段等因素影響。運動用品零售及批發業務亦面臨市場折扣競爭加劇，整體獲利表現因而承壓。

寶成透過積極推行精實管理措施，114年度合併營業費用較113年度減少26.61億元，減幅5.4%，反映費用管控取得成效，部分抵銷毛利波動帶來的壓力。惟因合併營收減少影響規模效益，114年度合併營業淨利為115.67億元，較113年度減少43.87 億元，減幅27.5%，合併營業淨利率亦由113年度的6%降至4.6%。

合併營業外收入及支出部分，114年度依權益法認列之投資收益為71.41億元，較113年度減少30.17億元，其中，來自認列直、間接持股18.09%之南山人壽相關轉投資收益為49.71億元，較113年度減少26.66億元。

此外，處分關聯企業淨利益亦減少5.86億元等，故寶成工業114年度合併營業外淨收益為105.03億元，較113年度減少23.7%， 稅後淨利為120.68億元，較113年度減少39.68億元，減少24.7%，每股盈餘為4.1元。

