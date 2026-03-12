積極布局船隊 陽明打造6艘1.3萬TEU級LNG雙燃料貨櫃船

陽明將打造6艘1.3萬TEU級LNG雙燃料貨櫃船。圖非LNG船。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明今日宣布，因應業務推展與現行營運船隊汰舊換新需要，展開新世代船舶布建計畫，將新建6艘13000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃船。

陽明表示，為提供客戶完善及高效率之全球運輸服務為核心，力求營業規模與全球經貿發展同步成長，並以2032年建構124艘之營運船隊，總運力規模達125萬TEU，在貨櫃運輸本業市占率可提升至全球3.0%-3.5%為目標下，決議購買新船。

陽明指出，因應中長期目標落實與業務穩健發展需要，陽明海運持續提升船隊競爭力與優化航線布局，本次展開符合新世代市場主流船型規劃，汰換現行營運中即將屆齡或長租屆期之4250 TEU至6500 TEU級貨櫃船，以強化核心航線營運優勢；13000 TEU級新世代貨櫃船預計可與萬TEU級船隊作為越洋航線主力匹配船型，兼具規模經濟及亞洲往返北美東西岸、南美、地中海等航線配置彈性。

陽明說，新世代貨櫃船之節能技術設計，除具備減少油耗與降低溫室氣體排放效益外，此次新建船舶亦將採LNG雙燃料設置，以落實陽明海運逐步降低營運碳強度之規劃，並於邁向淨零碳排過渡時期，務實採取成熟且具經濟性LNG作為替代燃料。陽明海運LNG雙燃料船隊自2026年起將陸續交付，未來將有效提升陽明海運低碳船舶比重，強化綠色競爭優勢。

陽明目前已經確定的船舶訂單，包括有5艘15,500 TEU級LNG雙燃料系列貨櫃輪，預計今年就會陸續交付，7艘 16000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪 （氨燃料預置） 預計2028至2029年期間陸續交付，6艘8000 TEU級新世代甲醇雙燃料預置全貨櫃船，則預計於2028-2030年間陸續交船。

