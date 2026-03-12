中環去年EPS1.58元 減資＋配息股東每股領回1.2元

中環去年EPS 1.58元。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕中環（2323）今日董事會通過去年財報，去年營收71.8億元、稅後淨利17.26億元、每股稅後盈餘（EPS）1.58元，獲利較前一年大幅成長695%；此外，董事會也通過去年度盈餘分派及現金減資案，每股擬配發0.2元現金股利，並辦理10%現金減資，每股退還股東1元現金，股東每股合計可領回1.2元。

中環表示，AI與高效能運算帶動資料儲存需求快速成長，SSD與Flash市場持續擴大，而中環旗下國際品牌Verbatim，由光儲存媒體拓展至Flash與SSD產品，強化儲存產品布局，隨著產品結構優化與全球通路優勢發揮，營運動能持續提升，Verbatim的Flash產品營收占比由去年的32%提升至今年前兩個月的43%，轉型成效逐步顯現。

展望今年，在Verbatim品牌事業持續推出各項新產品下，Flash儲存產品與電子周邊產品兩大產品線成長動能可望延續，整體營收成長可望較去年成長。

