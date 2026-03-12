外媒喊「這2檔」下一輪財報季前必大量買進 台積電被點名

外媒指，在下一輪財報季到來之前，建議買入台積電等兩檔AI股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，人工智慧公司帶動股市表現，投資人爭相搶進這個新興成長領域。投資媒體《The Motley Fool》指，好消息是，這個故事還遠未結束，即便近期市場因伊朗衝突或經濟擔憂而波動，長期的AI成長故事仍然穩固，某些AI領導公司的財報可能進一步推升股價，因為這些財報一季接一季展現出AI業務的強勁需求和營收增長。基於此，有2檔AI股票，在下一季財報前值得大舉買入。

1.博通（Broadcom）

博通是網路設備巨頭，銷售連接複雜系統所需的分享器與交換機。此外，博通還設計自有AI晶片XPUs，這些產品組合使公司近幾季獲利爆增。以最新一季為例，AI相關營收激增超過100%，達84億美元，公司預計下一季半導體營收將突破100億美元。

公司表示，此強勁成長來自網路設備與定制加速器的「旺盛需求」。博通更預計，到2027年，僅AI晶片業務營收就將達1000億美元，並已確保供應鏈能支撐這一目標。

雖然輝達仍是AI晶片領導者，但博通正證明自己能搶占足夠市占率，推動驚人增長。原因在於，博通晶片與輝達不同，輝達的GPU偏向通用型，而博通晶片針對特定任務設計，因此並不直接與輝達競爭。

目前，博通股價以預估30倍本益比交易，對於已在AI熱潮中扮演關鍵角色的公司而言，價格合理。

2.台積電（TSMC）

台積電在最新財報季初（1月初）公布季度財報，為同業設定基調。因為台積電生產市場領導者如輝達、Broadcom等的晶片，因此若台積電需求強勁，也意味著晶片設計公司和雲端服務商同樣需求旺盛。

在最近一季，台積電營收增長20%，每股盈餘增長30%，主要受到AI需求推動。公司指出，來自晶片設計客戶及其下游雲端服務供應商的需求都很高。

這些跡象顯示，下一季財報可能繼續展現增長趨勢。其他市場預測也支持這一點，例如輝達執行長黃仁勳預測，到本世紀末，AI基礎設施支出可能達4兆美元。基礎設施建設涉及AI晶片，因此這個趨勢將持續推動台積電增長。

綜上所述，台積電下一季財報可能再度亮眼，現在正是進場這檔頂級AI股票的絕佳時機。

