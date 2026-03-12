長榮航空2025年EPS 4.84元 歷史次高

長榮航空2025年EPS 4.84元。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空2025年營業收入2042.50億元，年減少1.1%，合併營業收入2203.33億元，年減少0.3%，稅後淨利261.46億元，合併稅後淨利275.19億元，每股盈餘4.84元，僅次於2024年的5.37元，創歷史次高。

2025年客運營收1403.44億元，較2024年減少45.98億元，年減3.2%，長榮航空指出，2025年載客數1333萬人次，年增1%，客運承載率77.8%。全球航空市場持續成長，亞太客運需求暢旺，然面對各航競爭，憑藉綿密航網布局與靈活運能配置，客運價量表現或有微幅波動，仍維持穩健發展。

長榮航空2025年貨運營收547.59億元，較2024年增加25.86億元，年增5%，載貨量84萬噸，年增7%，貨運承載率71.5%。長榮航空說，美國取消小額包裹免稅雖然影響電商貨量，惟關稅政策波動引發之提前拉貨效應，以及全球AI與高效能算力需求擴張，帶動急單需求，維持成長動能。

