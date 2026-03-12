嘉澤AI伺服器業務帶勁 預估今年營收年增15％

嘉澤看好今年整體營收可望年增15%，其中伺服器業務貢獻預計年增約30%。（嘉澤提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠嘉澤（3533）指出，隨著AI伺服器與高速運算需求快速成長，帶動資料中心平台升級與連接器規格提升，去年營收突破10億美元大關（約新台幣300億元），其中伺服器相關產品營收占比已超過40%，成為推動營運成長的重要動能。展望今年，在新一代CPU平台導入與PCIe高速連接需求帶動下，嘉澤看好全年營業額年增15%，伺服器業務貢獻預計年增30%。

嘉澤表示，隨著資料中心持續升級，高速運算平台對連接器的規格要求大幅提升，伺服器產品線已成為公司最主要的營運支柱。目前產品組合中，伺服器占比已超過四成，PC相關產品則降至35%以下。隨著新平台滲透率持續提升，加上產品規格升級帶動平均售價（ASP）提升，公司預期未來幾年仍將維持穩健成長。

請繼續往下閱讀...

在產品布局方面，嘉澤主要成長動能來自CPU插槽、PCIe高速連接器與線材，以及SoC相關產品。隨著新一代處理器平台導入，CPU插槽腳針位數量持續增加，今年平均約5000針，預計明年將突破7000針，帶動產品價值提升。另一方面，PCIe Gen6傳輸速度較Gen5再度翻倍，依不同產品型態與線材長度，平均售價可望提升10%至30%，進一步推升營收動能。

平台轉換亦成為嘉澤重要成長來源，Intel Eagle Stream平台今年滲透率可望達80%，並逐步轉向下一代Bluestream平台；AMD方面，新一代Venus平台預計第二季後開始放量，年底滲透率有望達30%。管理層也預期AMD伺服器處理器市占率今年平均可望接近或突破50%，公司在AMD與Intel平台的插槽出貨比重目前大致各半。

在市場需求方面，嘉澤指出，雲端服務供應商（CSP）對AI伺服器需求最為強勁，帶動公司今年在此領域出貨的成長幅度預估達30%至50%，高於品牌伺服器廠約15%至20%的出貨年增率。為因應需求成長，嘉澤持續擴充產能，並加快海外布局。

嘉澤目前生產據點分布於中國與越南，其中越南太平廠已具備完整生產能力，去年營收占比約16%，今年目標提升至20%至25%，且超過70%的產能集中於伺服器產品。隨著客戶要求分散生產據點，未來仍有更多產品線將移轉至越南。

展望今年營運，嘉澤指出，第一季受農曆春節影響表現較第四季略為回落，但第二季將逐步回升，下半年在新平台與新產品放量帶動下，整體營運可望優於上半年。公司同時積極布局AI相關新產品，包括客製化高速線材與連接器，以及QD等新產品，目標在未來2至3年內，使新產品營收占比提升至20%，持續擴大在AI基礎建設供應鏈的布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法