繼承土地設有地上權 遺產稅申報看過來

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，繼承的遺產土地，是依被繼承人死亡時的「公告土地現值」核算遺產稅課稅價值，如果土地設有地上權時，因該土地的使用權歸屬於地上權人，導致土地價值減低，因此應扣除地上權的價額後，計算該筆土地的遺產價值。因此，民眾辦理遺產稅申報前，應留意土地登記謄本的「他項權利部」是否設定地上權，若設定地上權，可減少土地價值、減輕遺產稅負擔。

台北國稅局說明，估定地上權價額時，根據「遺贈稅法」第10條第3項及同法施行細則第31條規定，地上權設定「有年限及年租」者，按照設定年限與年租，以被繼承人死亡時點賸餘期間來估定其價額；若沒有訂年限，則以1年地租額的7倍為其價額；另，若沒有約定年租，均按申報地價年息4%估價。

舉例說明，甲君過世時遺有一筆土地，依死亡年度公告土地現值計算遺產價值為 1000萬元，繼承人乙君申報遺產稅時，發現該土地設有「未定年限」的地上權、每月地租5萬元，由於未約定年限，依上述規定，按1年地租額的7倍估定地上權價值為420萬元（5萬元×12月×7倍），可自公告現值中減除後，申報該筆土地遺產價值為580萬元（1000萬元-420萬元）。

