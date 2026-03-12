財部預告修正 促參法重大公建納入AI算力設施

財政部今預告修正「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」，納入AI算力設施。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕配合數發部推動數位公共建設政策，鼓勵民間參與興建營運AI算力設施，財政部今預告修正「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」，於數位建設類別增訂人工智慧（AI）算力設施，將一定規模以上AI算力設施 ，包括投資總額3億元以上等，納入促參法的重大公共建設範圍。

財政部表示，考量AI算力中心及相關服務屬於資訊及數位產業的基礎建設，國家發展計畫（114至117年）也明定人AI算力屬AI產業的重要基礎，其發展可加速我國生成式AI模型自主開發與多元應用能力，從而協助百工百業的產業革新，對國家發展有其助益，因此增訂一定規模以上AI算力設施納入促參法的重大公共建設範圍，以鼓勵民間參與。

所謂「一定規模」以上，財政部說明，AI算力設施符合重大公共建設，應同時具備下列要件：

1.投資總額不含土地達3億元以上。

2.當運算精度為32位元浮點運算（Floating Point32）時，其總算力規模達每秒15千兆次浮點運算（15 PetaFLOPS）以上。

