安永生活取得日本章魚燒「築地銀だこ」代理權 啟動多店佈局

安永生活取得日本章魚燒龍頭「築地銀だこ」台灣代理權。（安永生活提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕安永生活取得日本章魚燒龍頭「築地銀だこ」台灣代理權，今年將啟動多店佈局，首家店將於15日開進台北市雙連商圈，搶攻外食市場商機。

「築地銀だこ」章魚燒創立於1991年，隸屬日本Hotland集團，據點遍布東京、大阪等主要城市商圈與交通樞紐，並拓展至香港、韓國、泰國及台灣等市場，建立成熟的標準化連鎖經營體系。

在日本和全球擁有超過550家門市，為日本規模最大的章魚燒連鎖品牌之一，此次雙連店為「築地銀だこ」章魚燒在台第2家門市。

安永生活表示，位於台北林森北路首家店為日本業者很早以前開的，安永鮮物買下台灣代理權後，雙連店是安永生活取得台灣代理權後首家據點，象徵品牌在台灣正式由單點經營進入策略性多店布局階段。

「築地銀だこ」章魚燒以高溫鐵板快速翻轉技術製作章魚燒，外層酥脆、內部濕潤柔軟，呈現「外酥內嫩」的對比口感，透過標準化製程與口味一致性，成功將章魚燒從街邊小吃升級為可規模複製的餐飲模型。

在日本市場，築地銀だこ章魚燒更發展出「章魚燒 × Highball」的「銀角酒場」酒場型態門市，將章魚燒與Highball結合，打造下班聚餐與社交場景，延伸晚間消費時段，提升單品價值。

去年安永生活正式取得築地銀だこ章魚燒台灣代理權後，啟動完整在地化營運評估與展店規劃，延續日本「章魚燒 × Highball」的社交餐飲特色，並注入安永生活餐飲思維，新增台式湯品系列：蛤蠣鱸魚湯、剝皮辣椒雞湯、蛤蠣雞湯，提高餐食完整度及具彈性的消費場景。

