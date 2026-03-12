智邦2025年獲利年增119.52％ EPS 47.13元創新高

智邦2025年EPS 47.13元創新高。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕智邦科技受惠CSP客戶持續投入AI基礎建設、企業端客戶網路架構升級需求，AI交換器、加速卡出貨暢旺下，2025年第四季每股稅後盈餘14.95元，創歷史新高，推升全年每股稅後盈餘達47.13元，創歷史新高。

市場法人指出，今年智邦交換器延續去年第四季出貨動能，除了現有客戶加速導入800G外，另一家Hyperscaler客戶也會開始貢獻營收，且量產速度會比預期快，而AI加速器模組業務將在高基期下持續成長，預估今年營收、毛利率、獲利同步成長。

智邦2025年合併營收2483.2億元，年增124.88%，合併營業毛利448.86億元，年增97.06%；合併營業利益321.35億元，年增136.26%，合併稅前淨利329.17億元，年增117.51%；合併稅後淨利263.42億元，年增119.52%，全年每股稅後淨利47.13元。

智邦2025年第四季合併營收720.18億元，年增84.79%，季減1.27%，合併營業毛利129.10億元，年增60.34%，季增3.13%；合併營業利益91.12億元，年增76.29%，季增1.24%，合併稅前淨利為103.14億元，年增82.26%，季增6.25%；合併稅後獲利為83.56元，年增84.67%，季增6.76%，每股稅後淨利14.95元，創歷史新高。

